Лучшие приложения для родительского контроля телефона ребенка

Сейчас, когда каждый ребенок в той или иной мере пользуется смартфоном, средства родительского контроля как никогда актуальны. На рынке можно найти много приложений, созданных специально для того, чтобы оградить детей от вредоносного контента — портал lifehacker.ru собрал лучшие из них.

Фото: Samsung Samsung

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Приложение для родительского контроля от Google выполняет целый спектр задач. Оно отслеживает, как много времени ваш ребенок проводит за телефоном, какими приложениями он пользуется и какие материалы загружает из магазина Google Play. Family Link также позволяет накладывать ограничения на время интернет-серфинга, запрещать скачивание сомнительного контента и наблюдать за местоположением ребенка. Конечно, это приложение нельзя назвать самым надежным, но зато оно абсолютно бесплатное — дети помладше вряд ли смогут обойти его чуткий взгляд.

Google

Kaspersky Safe Kids обладает стандартным набором функций для всех подобных трекеров, но помимо этого также снабжает родителя рекомендациями от практикующих психологов. Приложение умеет отслеживать сетевую активность и время доступа ребенка к Интернету, дистанционно блокировать те или иные приложения, следить за состоянием батареи устройства и, например, изучать поисковую историю на YouTube. К сожалению, часть этих функций, включая создание безопасной области для прогулок, доступны только по платной подписке.

Приложение Find My Kids, как можно догадаться по названию, предназначено для отслеживания географической локации детей. Оно подскажет местоположение ребенка, в какое время он пришел в школу и когда вернулся. Платная версия также позволяет дистанционно прослушивать устройство, однако это функция доступна только на Android-смартфонах.

GEO TRACK TECHNOLOGIES

Parental Control Kroha сочетает функции трекера и менеджера экранного времени. Приложение составляет подробную статистику по активности ребенка за устройством, от интернет-серфинга и социальных сетей до операций в магазинах и просмотра YouTube-каналов. Оно также позволяет изучать переписку в WhatsApp и Viber, посматривать фотографии в галерее и следить за объемом аккумулятора смартфона или планшета.

Parental Control Kroha

Наконец, Kidslox — кроссплатформенный инструмент для родительского контроля, через который можно отслеживать активность iOS устройства с Android и наоборот. Приложение предназначено, прежде всего, для ограничения всего, что может отвлекать ребенка от более важных дел: мобильных игр, YouTube и соцсетей.