Бабочки используют "эффект Моны Лизы" для защиты от птиц

Европейские биологи обнаружили, что пятна на крыльях некоторых бабочек устроены так, что птицам кажется, что на них смотрит крупный хищник. Этот эффект похож на то, как за зрителями "следит" Мона Лиза на картине Леонардо да Винчи. Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution. О результатах сообщила во вторник пресс-служба немецкого Института химической экологии Общества Макса Планка (MPICE).

"Когда птицы смотрят на яркие пятна на крыльях бабочек, обведенные концентрическими кругами, им кажется, что на них смотрит хищник, причем это происходит с большого числа углов обзора. Нечто подобное можно увидеть, просто посмотрев на "Мону Лизу". Эта особенность пятен объясняет то, почему многие виды животных обзавелись такой маскировкой независимо друг от друга", - заявила руководитель научной группы в MPICE Ханна Роулэнд, чьи слова приводит пресс-служба института.

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Большое число насекомых и позвоночных животных умеет скрываться от других живых существ или притворяться представителями других видов флоры и фауны. К примеру, многие растительноядные насекомые пытаются выдавать себя за хищников, несъедобные объекты окружающей среды или похожи по окраске на ядовитых беспозвоночных. Аналогичным образом, некоторые дятлы и синицы притворяются змеями или выдают похожие на них звуки при атаках хищников.

Ученые объяснили в чем особенность маскировочной окраски бабочек-краеглазок и многих других перепончатокрылых насекомых, чьи крылья украшены симметричными круговыми узорами. Как считает большинство экологов, эти отметины похожи на глаза хищников, что отпугивает птиц, пытающихся съесть бабочку.

Природный обман зрения

Европейские биологи попытались выяснить, как именно работает эта система мимикрии. Для этого исследователи "предложили" 63 циплятам съесть несколько разных муляжей бабочек моли. На их крылья ученые наносили рисунки, похожие на глаза хищников и на узоры реальных бабочек.

Наблюдения за поведением птиц подтвердили, что пернатые действительно реагируют на "глаза" на крыльях бабочек. Также они раскрыли несколько закономерностей: цыплята очень осторожно и в целом крайне редко атаковали искусственных бабочек с того места, на которое "смотрели зрачки" на крыльях насекомых, но при этом нападали на муляжи с других сторон.

Что интересно, нападения с других сторон происходили реже, если ученые симметрично располагали зрачки "глаз" в центральных частях крыльев и при этом они обводили их контрастными кругами, что характерно для многих реальных видов бабочек с подобной маскировкой. По словам ученых, птицам казалось, что "глаза" смотрят на них со всех сторон вне зависимости от угла зрения.