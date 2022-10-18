РЖД представили дизайн российского высокоскоростного поезда

Холдинг "Российские железные дороги" представил три варианта дизайна внешнего вида высокоскоростного поезда на официальном сайте РЖД. Посетители сайта могут поучаствовать в опросе и выбрать внешний облик поезда, следует из сообщения в Telegram-канале холдинга.
Конструкционная скорость первого российского высокоскоростного поезда должна составить 360 км/ч, отметили в пресс-службе РЖД. Разработкой и проектированием образца занимается специальное подразделение "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта".
"К реализации проекта привлекаются более 300 научных и промышленных предприятий страны. Планируется, что электропоезд будет готов в 2028 году", - заключили в холдинге.
Накануне замглавы, главный-инженер холдинга Анатолий Храмцов сообщал, что РЖД совместно с компанией "Синара - транспортные машины" планируют приступить к сборке высокоскоростного поезда в 2026 году.