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1 час назад

РЖД представили дизайн российского высокоскоростного поезда

ТАССиещё 1

Холдинг "Российские железные дороги" представил три варианта дизайна внешнего вида высокоскоростного поезда на официальном сайте РЖД. Посетители сайта могут поучаствовать в опросе и выбрать внешний облик поезда, следует из сообщения в Telegram-канале холдинга.

РЖД представили дизайн российского высокоскоростного поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конструкционная скорость первого российского высокоскоростного поезда должна составить 360 км/ч, отметили в пресс-службе РЖД. Разработкой и проектированием образца занимается специальное подразделение "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта".

"К реализации проекта привлекаются более 300 научных и промышленных предприятий страны. Планируется, что электропоезд будет готов в 2028 году", - заключили в холдинге.

РЖД

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Накануне замглавы, главный-инженер холдинга Анатолий Храмцов сообщал, что РЖД совместно с компанией "Синара - транспортные машины" планируют приступить к сборке высокоскоростного поезда в 2026 году.

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