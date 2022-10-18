Физики научились выращивать наночастицы металла разной формы

В России изобрели способ получать наночастицы металла заданной формы. Об этом сообщает ТАСС.
По новой технологии наночастицы можно получать не только сферической, но и другой формы, что приведет к смене их свойств, в том числе оптических. Метод можно применять как в отношении железа, так и «благородных» металлов — золота, платины и серебра. Наночастицы необходимы во многих отраслях промышленности, начиная от создания лазеров до анализа ДНК и состава белков.
«Изменив форму наночастиц со сферических на несферические, мы смогли увеличить диапазон оптического поглощения. Это, в свою очередь, является базой для того, чтобы в дальнейшем поглощенную энергию конвертировать в электричество, тепло. По итогу можно получить более функциональные датчики, увеличить диапазон их чувствительности. Если такие наночастицы встраивать в лазеры, то будет увеличиваться их мощность», — заявил Арсений Киряков из УрФУ, автор работы.
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