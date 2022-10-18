Физики научились выращивать наночастицы металла разной формы

По новой технологии наночастицы можно получать не только сферической, но и другой формы, что приведет к смене их свойств, в том числе оптических. Метод можно применять как в отношении железа, так и «благородных» металлов — золота, платины и серебра. Наночастицы необходимы во многих отраслях промышленности, начиная от создания лазеров до анализа ДНК и состава белков.