Выявлен механизм формирования лимфом у больных ВИЧ

Исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с российскими иностранными коллегами выяснили, что один из белков ВИЧ может увеличить риск развития лимфом даже у пациентов, проходящих антиретровирусную терапию. Работа позволит понять, как работает механизм онкогенеза у ВИЧ-инфицированных, а также разработать методы, помогающие избегать таких осложнений. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале PeerJ.

Фото: InScience InScience

В современном мире вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остается одной из глобальных угроз. Сейчас с болезнью живет 33,9-43,8 миллионов человек, то есть на планете бушует настоящая пандемия этого вируса. Это заболевание заражает иммунные клетки, что приводит к сильнейшему иммунодефициту. Без лечения человек погибает. Более подробно об этом заболевании мы писали в нашем материале.

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Сегодня для «сдерживания» ВИЧ используется антиретровирусная терапия. Благодаря ей жизнь человека особо не меняется, если он правильно и регулярно принимает лекарство. Однако даже в таком случае у инфицированных могут развиться сопутствующие заболевания. Особенное удивление у медиков вызвало увеличение риска заболевания лимфомами, причем именно тех, которые происходят из В-лимфоцитов (они отвечают за выработку антител). Вирус иммунодефицита поражает эти клетки очень редко.

Оказалось, что дело было в вирусных белках. Ранее исследователям удалось доказать, что лимфомы развиваются, если в организме есть один из этих белков — Tat. Его производят клетки вируса, и он остается в теле даже если человек проходит терапию. Tat попадает в кровь, затем — в лимфоциты. Белок запускает цепочку событий, которая приводит к появлению опухоли.

Чаще всего любой чужеродный агент существенно меняет активность генов в клетке. Из-за этого и последствия могут быть совершенно разные. Например, у B-лимфоцитов есть только несколько генов, которые меняются под воздействием белка Tat.Исследователи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) вместе с российскими и зарубежными коллегами обнаружили новые гены, которые могут менять свою активность под воздействием Tat.

«Современные методы полногеномного секвенирования позволяют анализировать изменения экспрессии всех генов сразу, и такие данные имеют огромное значение для понимания молекулярных механизмов развития патологических состояний. Для В-лимфоцитов такой анализ никем не проводился, и мы решили исправить ситуацию», — рассказывает руководитель проекта Евгений Шеваль, заведующий лабораторией ультраструктуры клеточного ядра отдела электронной микроскопии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ, профессор кафедры клеточной биологии и гистологии биологического факультета МГУ.

Ученые культивировали B-лимфоциты, в которых стабильно синтезировался белок Tat. После этого исследователи провели эксперимент, в котором посмотрели, что происходит с лимфоцитами после продолжительного воздействия на них вирусным белком.

Результаты оказались шокирующими: Tat менял экспрессию сотен генов, в том числе тех, которые регулируют размножение клеток. В лимфоцитах также активировались гены, вовлеченные в противовирусные реакции. Это означает, что клетки стремились нейтрализовать действие белка. А вот изменения в размножении самих лимфоцитов хоть и есть в длительном эксперименте, но небольшие: это логично, так как клетки и так активировали противовирусную реакцию. Кроме того, в клетках копились «поломки» в хромосомах.