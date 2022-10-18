Археологи обнаружили следы взрыва Тунгусского метеорита

В 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска над землей взорвался метеорит. Этот взрыв вызвал большие разрушения в тайге и поломал множество деревьев.

Специалисты ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» обследовали дно озер Чеко и Заповедное на юге Эвенкии. На дне спокойных водоемов хорошо сохраняются пепел и другие следы горения. В обоих озерах на глубине отложений примерно 50 сантиметров ученые обнаружили повышенное количество частиц древесного угля и элементов выветривания наземных горных пород: титана, рубидия, иттрия, циркония, калия, ниобия. Возможно, это следы сильного пожара и массового вывала деревьев, прошедших в этом районе в начале ХХ века. Скорее всего, эти отложения связаны именно с Тунгусским метеоритом.