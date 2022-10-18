В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

В Красноярском крае обнаружили следы взрыва Тунгусского метеорита на дне озер

Газета.Ru

Ученые обнаружили следы падения Тунгусского метеорита на дне озер. Статья об этом опубликована в Сибирском экологическом журнале.

Археологи обнаружили следы взрыва Тунгусского метеорита
Фото: РАНРАН

В 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска над землей взорвался метеорит. Этот взрыв вызвал большие разрушения в тайге и поломал множество деревьев.

Специалисты ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» обследовали дно озер Чеко и Заповедное на юге Эвенкии. На дне спокойных водоемов хорошо сохраняются пепел и другие следы горения. В обоих озерах на глубине отложений примерно 50 сантиметров ученые обнаружили повышенное количество частиц древесного угля и элементов выветривания наземных горных пород: титана, рубидия, иттрия, циркония, калия, ниобия. Возможно, это следы сильного пожара и массового вывала деревьев, прошедших в этом районе в начале ХХ века. Скорее всего, эти отложения связаны именно с Тунгусским метеоритом.

Тунгусский метеорит: что на самом деле упало в Сибири в 1908 году

Стоит отметить, что основной целью работы было исследование пожаров в тайге в древние эпохи, что необходимо для построения экологических моделей.

Ранее летящий к астероидам Юпитера аппарат Lucy прошел вплотную мимо Земли.

Наука и техника,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители