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26 минут назад

Google научилась отслеживать, прогуливают ли дети уроки

Ferra.ru

Google обновила своё приложение для родительского контроля Family Link. Теперь оно будет присылать оповещения, когда дети покидают школу.

Google научилась отслеживать, прогуливают ли дети уроки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Помимо этого, приложение получило упрощённый интерфейс с тремя вкладками. Вышла и веб-версия, которая позволяет родителям следить за детьми через компьютер.

Так, на вкладке «Управление» родители могут установить ограничения на время использования экрана и разрешения для приложений. Вкладка «Местоположение» позволяет родителям видеть, где находятся их дети. Теперь она ещё и отправляет оповещения, когда дети уходят из известных мест.

Наука и техника,Google,
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