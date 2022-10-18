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1 час назад

Австралийские работники Apple Store объявили забастовку из-за низкой зарплаты

Газета.Ru

Сотрудники Apple Store на час прекратили работу в австралийских городах Брисбен, Чермсайд и Чарльстаун в знак протеста против низкой оплаты и условий труда. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Австралийские работники Apple объявили забастовку
Фото: Газета.руГазета.ру

Бастующие сотрудники Apple Store также оказались членами Профсоюза работников розничной торговли и быстрого питания (RAFFWU).

«Это первый случай национальной остановки работы в истории розничной торговли. Наши историки изучили все книги и не смогли найти ни одного подобного события», — заявил изданию секретарь RAFFWU Джош Куллинан.

По его словам, продавцы Apple Store смогли добиться намного большего, чем другие представители розничной торговли в истории Австралии. Представитель Apple сообщил газете, что сотрудники получили «высокую компенсацию и исключительные льготы». Apple также утверждает, что ее новое предложение по оплате труда предусматривает минимальные ставки, которые на 17% превышают австралийские отраслевые стандарты, и что это также положительно скажется на графике и условиях сверхурочной работы.

Наука и техника,Apple,
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