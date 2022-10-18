У iPhone 14 Pro проблемы с фирменной беспроводной зарядкой

Когда в прошлом году Apple выпустила iPhone 13 Pro, некоторые пользователи заметили, что устройство плохо совместимо с зарядкой MagSafe Duo, когда находится в чехле. Причина была в большом модуле камеры. В iPhone 14 Pro камера стала ещё больше, и это стало ещё более заметной проблемой для тех, у кого есть MagSafe Duo.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

С жалобами пользователи пошли на официальный форум поддержки Apple и на сайт 9to5Mac. Из-за камеры устройство теперь не идеально совмещается с MagSafe Duo даже без чехла. Если же есть чехол, то ситуация может быть даже хуже.

Проблема не затрагивает владельцев iPhone 14 Pro Max, хотя в телефоне также установлен модуль камеры большего размера.