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1 час назад

В Москве на деревья стали устанавливать предсказывающие падение датчики

Газета.Ruиещё 7

На московские деревья стали устанавливать специальные датчики, предсказывающие их падение. Об этом со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антона Кульбачевского сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Москве появились "деревья-киборги"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что предсказывающие падения деревьев устройства установлены уже почти на 20 растений.

«Деревья во время аномальных явлений у нас падают и наносят ущерб автомобилям, рекламным щитам и кафе. Чтобы этого избежать, надо усиливать контроль над зелеными насаждениями. Лаборатория, открытая совместно с РУДН, сейчас начала оснащать деревья датчиками, чтобы контролировать через эти датчики информацию о состоянии деревьев и делать вывод: упадет дерево при следующем урагане или нет», – отметил Кульбачевский.

Используемые датчики нужны для передачи информации о наличии вредителей и сокодвижении внутри дерева. Благодаря этим данным система делает вывод о состоянии дерева.

По словам руководителя департамента, в будущем такие датчики можно будет использовать для контроля за состоянием деревьев в центре города и во дворах жилых домов.

Ранее«Газета.Ru» рассказывала, что в Новосибирске запустят цифровой двойник города.

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