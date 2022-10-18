В Москве появились "деревья-киборги"

«Деревья во время аномальных явлений у нас падают и наносят ущерб автомобилям, рекламным щитам и кафе. Чтобы этого избежать, надо усиливать контроль над зелеными насаждениями. Лаборатория, открытая совместно с РУДН, сейчас начала оснащать деревья датчиками, чтобы контролировать через эти датчики информацию о состоянии деревьев и делать вывод: упадет дерево при следующем урагане или нет», – отметил Кульбачевский.