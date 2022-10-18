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48 минут назад

VK запустила обучающую онлайн-платформу для бизнеса

ТАССиещё 1

VK запустила специальную платформу с информацией от экспертов об инструментах компании для продвижения бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

VK запустила обучающую онлайн-платформу для бизнеса
Фото: вконтактевконтакте

"Новая платформа станет базой знаний об инструментах VK для продвижения бизнеса. <...> Единая база знаний от экспертов компании поможет быстро освоить простые инструменты для запуска и продвижения бизнеса в соцсетях, на ресурсах VK и в партнерской сети", - сообщили в пресс-службе.

Платформа построена на коротких материалах, обучение является бесплатным - желающие смогут проходить курсы и читать статьи о продвижении в соцсетях, на ресурсах VK и в партнерской сети. Материалы предназначены для предпринимателей, владельцев сообществ, интернет-маркетологов, SMM-менеджеров и других специалистов.

"В основе платформы - обратная связь от предпринимателей, которую получил общественный совет VK по поддержке малого и среднего бизнеса. Первый пилот - курс для новичков "Как вести бизнес ВКонтакте" - стартовал в августе этого года. За два месяца его уже прошли более 300 тыс. уникальных пользователей", - объяснили в пресс-службе.

Платформа будет пополняться обучающими материалами, также в будущем пользователи смогут дополнительно пройти сертификацию, чтобы подтвердить свой опыт в работе с инструментами VK. На платформе также можно следить за анонсами мероприятий и записываться на них онлайн, добавили в пресс-службе.

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