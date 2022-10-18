VK запустила обучающую онлайн-платформу для бизнеса

"В основе платформы - обратная связь от предпринимателей, которую получил общественный совет VK по поддержке малого и среднего бизнеса. Первый пилот - курс для новичков "Как вести бизнес ВКонтакте" - стартовал в августе этого года. За два месяца его уже прошли более 300 тыс. уникальных пользователей", - объяснили в пресс-службе.