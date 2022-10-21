Как пользоваться Системой быстрых платежей (СБП) в «Сбербанк Онлайн» и экономить

Каждый крупный банк позволяет совершать переводы через собственные приложения, однако все их объединяет СБП — сервис, через который можно отправлять деньги вне зависимости от банка. Рассказываем, как подключить его в приложении «Сбербанк Онлайн».
Фото: ТАССТАСС
Что такое СБП
«Система быстрых платежей» (или СБП) — это сервис, разработанный Банком России и «Национальной системой платежных карт». Он позволяет совершать быстрые переводы по номеру телефона в любое время суток, вне зависимости от банка получателя. Кроме того, через СБП также можно получать выплаты от организаций и оплачивать покупки по QR-кодам.
- При переводах на сумму до 100 000 рублей в месяц — без комиссии.
- При переводах на сумму выше 100 000 рублей в месяц — комиссия 0,5% от суммы, но не более 1 500 рублей за перевод.
Как подключить СБП в приложении «Сбербанк Онлайн»
- Откройте приложение «Сбербанк Онлайн».
- Нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу экрана.
- Пролистайте меню вниз и найдите пункт «Настройки» — «Все».
- Нажмите «Система быстрых платежей».
- Включите функции «Входящие переводы», «Исходящие переводы» и «Оплата по QR-коду».
Как сделать перевод через СБП
- Откройте приложение «Сбербанк Онлайн».
- Перейдите на вкладку «Платежи» и нажмите на иконку СБП в правом верхнем углу экрана.
- Выберите опцию «Перевести через СБП».
- Введите номер телефона получателя и нажмите «В другой банк».
- Затем выберите банк получателя и укажите сумму перевода.
- Нажмите «Перевести».