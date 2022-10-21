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7 минут назад

Что такое и как пользоваться Системой быстрых платежей в «Сбербанк Онлайн»

Мария Иванова

Каждый крупный банк позволяет совершать переводы через собственные приложения, однако все их объединяет СБП — сервис, через который можно отправлять деньги вне зависимости от банка. Рассказываем, как подключить его в приложении «Сбербанк Онлайн».

Как пользоваться Системой быстрых платежей (СБП) в «Сбербанк Онлайн» и экономить
Фото: ТАССТАСС

Что такое СБП

«Система быстрых платежей» (или СБП) — это сервис, разработанный Банком России и «Национальной системой платежных карт». Он позволяет совершать быстрые переводы по номеру телефона в любое время суток, вне зависимости от банка получателя. Кроме того, через СБП также можно получать выплаты от организаций и оплачивать покупки по QR-кодам.

  • При переводах на сумму до 100 000 рублей в месяц — без комиссии.
  • При переводах на сумму выше 100 000 рублей в месяц — комиссия 0,5% от суммы, но не более 1 500 рублей за перевод.

Как подключить СБП в приложении «Сбербанк Онлайн»

  • Откройте приложение «Сбербанк Онлайн».
  • Нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу экрана.
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  • Пролистайте меню вниз и найдите пункт «Настройки» — «Все».
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  • Нажмите «Система быстрых платежей».
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  • Включите функции «Входящие переводы», «Исходящие переводы» и «Оплата по QR-коду».
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Как сделать перевод через СБП

  • Откройте приложение «Сбербанк Онлайн».
  • Перейдите на вкладку «Платежи» и нажмите на иконку СБП в правом верхнем углу экрана.
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  • Выберите опцию «Перевести через СБП».
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  • Введите номер телефона получателя и нажмите «В другой банк».
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  • Затем выберите банк получателя и укажите сумму перевода.
  • Нажмите «Перевести».
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