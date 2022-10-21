Как пользоваться Системой быстрых платежей (СБП) в «Сбербанк Онлайн» и экономить

Каждый крупный банк позволяет совершать переводы через собственные приложения, однако все их объединяет СБП — сервис, через который можно отправлять деньги вне зависимости от банка. Рассказываем, как подключить его в приложении « Сбербанк Онлайн».

Что такое СБП

«Система быстрых платежей» (или СБП) — это сервис, разработанный Банком России и «Национальной системой платежных карт». Он позволяет совершать быстрые переводы по номеру телефона в любое время суток, вне зависимости от банка получателя. Кроме того, через СБП также можно получать выплаты от организаций и оплачивать покупки по QR-кодам.