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1 час назад

Politico: американский институт изучит влияние НЛО на гражданскую и военную авиацию

Газета.Ruиещё 2

Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA), который является профессиональным сообществом в области аэрокосмической инженерии, запускает проект по изучению влияния неопознанных летающих объектов (НЛО) на гражданскую и военную авиацию. Об этом пишет Politico.

Politico: американский институт изучит влияние НЛО на гражданскую и военную авиацию
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации издания, данный институт, который включает крупнейших подрядчиков Минобороны США и NASA, «создал три комитета по изучению технологии, как (неопознанные) вторжения влияют на безопасность пилота и пассажира».

Как сообщается, AIAA намерена координировать свою работу в рамках нового направления с государственными агентствами и международными исследователями.

В публикации также сказано, что об участии AIAA стало известно после того, как конгресс США предпринял дополнительные шаги для вовлечения экспертов Пентагона и разведывательных агентств в изучение НЛО. В частности, Минобороны Соединенных Штатов собирается до конца октября представить законодателям последний отчет о своих наблюдениях в области изучения НЛО.

Ранее в Пентагоне рассказали об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО.

Летом 2021 года разведывательное сообщество Соединенных Штатов в своем докладе указывало, что на данном этапе не может дать однозначных выводов и объяснений по почти всем случаям столкновений американских летчиков с неопознанными летающими объектами. В этом докладе также сообщалось, что НЛО могут нести угрозу для национальной безопасности страны и безопасности полетов.

Наука и техника,NASA,Пентагон,
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