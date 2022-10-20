Politico: американский институт изучит влияние НЛО на гражданскую и военную авиацию

Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA), который является профессиональным сообществом в области аэрокосмической инженерии, запускает проект по изучению влияния неопознанных летающих объектов (НЛО) на гражданскую и военную авиацию. Об этом пишет Politico.

Фото: Газета.ру Газета.ру

По информации издания, данный институт, который включает крупнейших подрядчиков Минобороны США и NASA, «создал три комитета по изучению технологии, как (неопознанные) вторжения влияют на безопасность пилота и пассажира».

Как сообщается, AIAA намерена координировать свою работу в рамках нового направления с государственными агентствами и международными исследователями.

В публикации также сказано, что об участии AIAA стало известно после того, как конгресс США предпринял дополнительные шаги для вовлечения экспертов Пентагона и разведывательных агентств в изучение НЛО. В частности, Минобороны Соединенных Штатов собирается до конца октября представить законодателям последний отчет о своих наблюдениях в области изучения НЛО.

Ранее в Пентагоне рассказали об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО.