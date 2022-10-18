Раскрыт способ выявить слежку на Android-смартфонах

Появляющиеся в правом верхнем углу смартфона уведомления с иконками камеры и микрофона могут сообщать о слежке за пользователями. Об этом пишет The Sun.
Отмечается, что подобные уведомления появились еще в Android 12. Активный значок камеры или микрофона означает, что одно из запущенных приложений получает в данный момент доступ к соответствующим модулям устройства.
В меню быстрого доступа пользователи могут ограничить гаджету доступ к микрофону или камерам, отключив их вручную. Если плитки неактивны, то при каждой попытке активировать камеру или микрофон система будет заново запрашивать доступ. Таким образом можно обнаружить шпионские приложения в момент их подслушивания и слежки за пользователем.
При этом отмечается, что активированные без ведома пользователя микрофон или камера не всегда могут намекать на нежелательную слежку — некоторые официальные приложения могут самостоятельно включать эти модули для полноценной работы. Например, если открыть приложение Google или «Яндекс Браузер», может включаться микрофон, чтобы голосовой ассистент был готов услышать поисковый запрос.
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