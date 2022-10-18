Археологи нашли в Польше следы вымершего вида человека

Антропологи из Варшавского университета изучили обнаруженные в польской пещере Тунель-Вельки 50 лет назад каменные орудия и пришли к выводу, что они принадлежали вымершему виду человека. Работа ученых была опубликована в журнале Scientific Reports.

По данным ученых, эти орудия признаны одними из самых древних, когда-либо найденных в этом регионе. Ранее предполагалось, что возраст обнаруженных в пещере орудий составляет максимум несколько десятков тысяч лет. Однако анализ показал, что инструменты можно датировать возрастом от 450 000 до 550 000 лет.