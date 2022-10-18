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1 час назад

Археологи нашли в Польше следы вымершего вида человека

Газета.Ruиещё 2

Антропологи из Варшавского университета изучили обнаруженные в польской пещере Тунель-Вельки 50 лет назад каменные орудия и пришли к выводу, что они принадлежали вымершему виду человека. Работа ученых была опубликована в журнале Scientific Reports.

Археологи нашли в Польше следы вымершего вида человека
Фото: nationalgeographic.comnationalgeographic.com

По данным ученых, эти орудия признаны одними из самых древних, когда-либо найденных в этом регионе. Ранее предполагалось, что возраст обнаруженных в пещере орудий составляет максимум несколько десятков тысяч лет. Однако анализ показал, что инструменты можно датировать возрастом от 450 000 до 550 000 лет.

Ученые предполагают, что инструменты были сделаны вымершим человеческим видом Homo heidelbergensis (Гейдельбергский человек). Ученые считают гейдельбергского человека последним общим предком неандертальцев и современных людей.

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