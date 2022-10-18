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41 минуту назад

Motorola показала удлиняющийся смартфон

MobiDevices

На мероприятии Lenovo Tech World 2022 китайский производитель продемонстрировал раскладной мобильный смартфон Motorola. В коротком видео была показана только лицевая часть гаджета. Одним нажатием кнопки экран выдвигается.

Motorola показала удлиняющийся смартфон
Фото: MobiDevicesMobiDevices

Раскладной концептуальный Motorola обладает подвижным OLED-панелью размером 6,5 дюйма в выдвинутом состоянии. В сложенном состоянии размер экрана достигает чуть более 4 дюймов.

Когда экран выдвигается или складывается, анимация заставки рабочего стола также расширяется и сжимается. На данный момент никаких подробностей о концептуальном устройстве производитель не раскрывает. Появится ли когда-нибудь раскладной мобильный смартфон Motorola также неизвестно.

Стоит отметить, что подобные устройства имеются и у других производителей. В 2020 году TCL показала прототип смартфона, экран которого способен раскладываться из 6,65-дюймового в полноразмерный 10-дюймовый дисплей. Похожие устройства есть у Samsung и LG.

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