Создатель российского «Федора» представил лунного робота

Создатель российского «Федора» — Научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника» — предлагает использовать на Луне антропоморфные или торсовые роботы. С таким предложением на страницах журнала «Космическая техника и технология» выступил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров. Об этом сообщает ТАСС.

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«Повышение эффективности и безопасности работы пилотируемых миссий на Луне возможно за счет применения технологий антропоморфных или полуантропоморфных (торсовых) роботов», — говорится в публикации.

На изображениях, представленных в статье, можно заметить, как пишет агентство, робота с ногами и торс антропоморфного робота на колесной платформе. Согласно Дудорову, подобные изделия могут быть созданы в ближайшее время.

«В перспективе робот сможет функционировать на космическом аппарате, на орбитальных и планетных станциях как в составе экипажа, так и в безэкипажном варианте», — считает специалист.

По его мнению, один из таких прототипов робота может пригодиться в ходе сертификационного полета лунного взлетно-посадочного корабля (ЛВПК).

«Работа на поверхности Луны может подразумевать программы минимум и максимум. В случае программы-минимум РТС (робототехническая система — прим. «Ленты.ру») должна выйти из ЛВПК, установить доставленное оборудование и протестировать его, провести видеосъемку и мониторинг напланетных условий, собрать и доставить на борт ЛВПК большое количество образцов лунного грунта», — пишет Дудоров.