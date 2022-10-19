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41 минуту назад

Российские ученые создали материал из нанотрубок для производства сенсорных экранов

Газета.Ruиещё 2

Специалисты пермского «Центра компетенций «Фотоника» при Университете имени Алферова разработали новый материал для производства сенсорных экранов. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Российские ученые создали материал для производства сенсорных экранов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что материал состоит из углеродных нанотрубок с высокой электропроводностью. Одной из главных особенностей сенсорных слоев, изготовленных из материала, разработанного российскими учеными, является его высокая эластичность – их можно сгибать и растягивать.

«Такие соединения можно использовать, например, для производства отечественных экранов смартфонов», — сказал старший научный сотрудник Алферовского университета Дмитрий Митин.

Экраны гаджетов – лишь одна из сфер, где материалу может найтись применение. По словам разработчиков, его также можно использовать для изготовления гибких солнечных панелей и светодиодов нового типа. Проводимость материала из нанотрубок позволяет его использовать и при изготовлении персональных биомедицинских устройств.

Наука и техника,Дмитрий Митин,
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