Российские ученые создали материал для производства сенсорных экранов

Специалисты пермского «Центра компетенций «Фотоника» при Университете имени Алферова разработали новый материал для производства сенсорных экранов. Об этом сообщает издание «Российская газета».

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Отмечается, что материал состоит из углеродных нанотрубок с высокой электропроводностью. Одной из главных особенностей сенсорных слоев, изготовленных из материала, разработанного российскими учеными, является его высокая эластичность – их можно сгибать и растягивать.

«Такие соединения можно использовать, например, для производства отечественных экранов смартфонов», — сказал старший научный сотрудник Алферовского университета Дмитрий Митин.