Samsung и TSMC могут запретить продажу их чипов и электроники в США

Комиссия по международной торговле США намерена начать расследование в отношении Samsung и TSMC в связи с предполагаемым нарушением компаниями патентных прав, связанных с чипами и мобильными устройствами на их основе. Об этом сообщает The Register.

В Комиссии отметили, что расследование будет инициировано на основании жалобы, поданной компанией Daedalus Prime LLC в сентябре 2022 года. По имеющимся данным, жалоба связана с 14-нм и более современным чипами, выпускаемыми Samsung, и чипами TSMC созданные по техпроцессу 16 нм и меньше. Расследование также коснется смартфонов, планшетов и умных часов, в которых используются соответствующие чипы. Истец требует заблокировать компаниям Samsung и TSMC импорт и продажи всех товаров, связанных с нарушением патентных прав, указанных в жалобе. Отмечается, что аналогичная жалоба также была подана в отношении Qualcomm.

По данным СМИ, Daedalus Prime является так называемым патентным троллем, который владеет правами на разные продукты и процессы без намерения их производства или внедрения. Как правило такие компании получают прибыль за счет выдачи лицензий на приобретенные ими технологии или в судебных исках. В случае с Samsung, TSMC и Qualcomm были задействованы технологии Intel, права на которые были приобретены Daedalus Prime.

Вероятно, истец намерен получить компенсацию с компаний за использование запатентованных технологий. В противном случае им грозит запрет на импорт электроники в США. В Комиссии по международной торговле США пока заявили, что не приняли решения по делу.