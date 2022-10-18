В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Samsung и TSMC могут запретить продажу их чипов и электроники в США

Газета.Ru

Комиссия по международной торговле США намерена начать расследование в отношении Samsung и TSMC в связи с предполагаемым нарушением компаниями патентных прав, связанных с чипами и мобильными устройствами на их основе. Об этом сообщает The Register.

Samsung и TSMC могут запретить продажу их чипов и электроники в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Комиссии отметили, что расследование будет инициировано на основании жалобы, поданной компанией Daedalus Prime LLC в сентябре 2022 года. По имеющимся данным, жалоба связана с 14-нм и более современным чипами, выпускаемыми Samsung, и чипами TSMC созданные по техпроцессу 16 нм и меньше. Расследование также коснется смартфонов, планшетов и умных часов, в которых используются соответствующие чипы. Истец требует заблокировать компаниям Samsung и TSMC импорт и продажи всех товаров, связанных с нарушением патентных прав, указанных в жалобе. Отмечается, что аналогичная жалоба также была подана в отношении Qualcomm.

По данным СМИ, Daedalus Prime является так называемым патентным троллем, который владеет правами на разные продукты и процессы без намерения их производства или внедрения. Как правило такие компании получают прибыль за счет выдачи лицензий на приобретенные ими технологии или в судебных исках. В случае с Samsung, TSMC и Qualcomm были задействованы технологии Intel, права на которые были приобретены Daedalus Prime.

Вероятно, истец намерен получить компенсацию с компаний за использование запатентованных технологий. В противном случае им грозит запрет на импорт электроники в США. В Комиссии по международной торговле США пока заявили, что не приняли решения по делу.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что новосибирец умер, пока судился с компанией Samsung.

Наука и техника,Qualcomm,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители