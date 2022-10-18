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51 минуту назад

Samsung официально представила самую быструю оперативную память

Ferra.ruиещё 1

Samsung объявила, что разработала чипы оперативной памяти LPDDR5X — они считаются самыми быстрым на данный момент.

Samsung официально представила самую быструю оперативную память
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новая память достигает скорости 8,5 Гбит/с. Это больше, чем максимальная скорость в 7,5 Гбит/с, достигнутая ещё в марте.

Технология LPDDR5X не нова на рынке, куча смартфонов уже использует такую. Однако новая память позволит достичь еще болеё высоких скоростей с минимальной внутренней переделкой. По словам Samsung, низкое энергопотребление и высокая производительность LPDDR5X делают её пригодной не только для смартфонов, но и для ПК, серверов и автомобилей.

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