Samsung официально представила самую быструю оперативную память

Новая память достигает скорости 8,5 Гбит/с. Это больше, чем максимальная скорость в 7,5 Гбит/с, достигнутая ещё в марте.

Технология LPDDR5X не нова на рынке, куча смартфонов уже использует такую. Однако новая память позволит достичь еще болеё высоких скоростей с минимальной внутренней переделкой. По словам Samsung, низкое энергопотребление и высокая производительность LPDDR5X делают её пригодной не только для смартфонов, но и для ПК, серверов и автомобилей.