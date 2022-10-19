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28 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Lenta.ruиещё 5

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с пересылкой файлов в чатах. Об этом сообщает WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что WhatsApp разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. В случае, если примечание не нужно, юзер сможет отменить его, коснувшись отдельной кнопки.

«Возможность перенаправлять медиа с подписью находится в разработке и будет доступна для бета-тестеров в будущем обновлении», — добавили в издании.

Ранее глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в реестр террористов и экстремистов) Марк Цукерберг назвал преимущества WhatsApp перед мессенджером iMessage от Apple. В частности, он заявил, что продукт Meta безопаснее конкурента и лучше обеспечивает приватность.

Перед этим стало известно, что WhatsApp позволит администраторам групповых чатов добавлять в беседу до 1024 участников. Нововведение обнаружили в последних бета-версиях мессенджера для устройств на базе Android и iOS.

Наука и техника,Марк Цукерберг,Apple,
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