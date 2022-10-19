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17 минут назад

MySmartPrice: Xiaomi 13 Pro получит поддержку зарядки на 67 Вт

Газета.Ruиещё 1

Новый флагманский смартфон Xiaomi 13 получит поддержку быстрой зарядки мощностью до 67 Вт. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Журналисты раскрыли одну из особенностей нового флагмана Xiaomi
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что информация просочилась через сайт сертификационного агентства Китая. Там недавно появилась запись, из которой следует, что Xiaomi 13 получил сертификат безопасности 3С. Такой документ выдается Государственным управлением по надзору, инспекции и карантину Китая перед релизом устройств. Он подтверждают, что смартфон соответствуют стандартам безопасной эксплуатации электронных устройств в КНР.

MySmartPrice также пишет, что Xiaomi 13 получит 6,3-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц, 50-мегапиксельную основную камеру, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч. Как было отмечено выше, батарея будет заряжаться от устройства мощностью до 67 Вт. Для сравнения Xiaomi 13 Pro, по слухам, получит поддержку зарядок мощностью до 120 Вт.

Ожидается, что в Китае Xiaomi 13 и 13 Pro будут анонсированы в ноябре 2022 года.

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