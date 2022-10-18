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23 минуты назад

В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь

Lenta.ru

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10-15 процентов, спрогнозировали в агентстве Telecom Daily. Об этом пишут «Ведомости».

В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь
Фото: ТАССТАСС

«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», — заявил гендиректор Telecom Daily ДениДенис Кусков.

Аналогичные цифры подтвердили и эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Там отметили, что рост цен будет связан с необходимостью закупки подсанкционного оборудования.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что темпы роста цен в России остаются низкими. По его словам, ослабление повышенного инфляционного фона ожидается к концу 2023 года. ЦБ прогнозирует, что инфляция снизится до 4 процентов в 2024 году.

Наука и техника,Алексей Заботкин,Денис Кусков,Банк России,
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