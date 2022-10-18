В России спрогнозировали рост цен на сотовую связь

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10-15 процентов, спрогнозировали в агентстве Telecom Daily. Об этом пишут «Ведомости».

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«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», — заявил гендиректор Telecom Daily ДениДенис Кусков.

Аналогичные цифры подтвердили и эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Там отметили, что рост цен будет связан с необходимостью закупки подсанкционного оборудования.