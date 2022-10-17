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38 минут назад

МКС уклонилась от космического мусора

Елена Прошина

Пристыкованный к Международной космической станции корабль «Прогресс МС-20» скорректировал орбиту МКС, уведя ее от столкновения с космическим мусором. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

МКС уклонилась от космического мусора
Фото: NASANASA

Отмечается, что двигатели «Прогресса» включились в 22:27. Всего они проработали чуть больше десяти минут, выдав импульс величиной в один метр в секунду.

«По предварительным данным, после маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,75 километра и составила 417,9 километра», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что за все время полета МКС провели 327 коррекций высоты ее орбиты. Из них 176 с помощью «Прогресса».

Напомним, что на данный момент на МКС работает экипаж 68-й экспедиции во главе с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым.

Наука и техника,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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