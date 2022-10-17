МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора

Двигатели грузового космического корабля "Прогресс МС-20" в понедельник будут ненадолго включены, чтобы выполнить маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от космического мусора, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Фото: NASA NASA

По его словам, двигатели корабля будут включены в 22:27 мск.

"Процедура рутинная, экипаж, возможно, ничего не почувствует", - добавил он.

В прошлый раз МКС уклонялась от космического мусора в июне. Тогда обломки спутника "Космос-1408" должны были пройти на расстоянии 285 метров от станции.