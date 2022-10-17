МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора

Двигатели грузового космического корабля "Прогресс МС-20" в понедельник будут ненадолго включены, чтобы выполнить маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от космического мусора, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
По его словам, двигатели корабля будут включены в 22:27 мск.
"Процедура рутинная, экипаж, возможно, ничего не почувствует", - добавил он.
В прошлый раз МКС уклонялась от космического мусора в июне. Тогда обломки спутника "Космос-1408" должны были пройти на расстоянии 285 метров от станции.
17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин.