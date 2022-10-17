Владельцы iPhone рассказали о ломающей телефоны проблеме

Пользователи iPhone столкнулись с проблемой при зарядке телефонов, во время которой их смартфоны превращались в «кирпичи» и начинали работать только после его жесткой перезагрузки. Своими историями они поделились на форуме Reddit.
По словам пользователей, iPhone переставали работать во время зарядки. Многие из владельцев обнаруживали, что их телефон стал «кирпичом» не сразу, а лишь утром, так как заряжали их ночью.
Некоторые писали, что перепробовали все, но включить смартфон им так и не удалось. У другой части пользователей вернуть iPhone к жизни все же получалось с помощью жесткой перезагрузки, что они посоветовали сделать и остальным. При этом делать принудительную перезагрузку может потребоваться не один раз.
Проблема, если судить по сообщениям пользователей, не имеет привязки к модели телефона, ее замечали и на новых смартфонах 14 Pro и Pro Max, и на старых моделях, в том числе 13, 11 и других.
«Это работает вплоть до iPhone 4s. Не знаю, почему он случайным образом переходит в режим DFU во время зарядки, но эту проблему не могут решить уже десять лет», — написал один из владельцев смартфона.
Пользователи iPhone попытались самостоятельно выяснить причину поломки. Самыми распространенными версиями оказались аппаратная проблема и ошибка в программном обеспечении.