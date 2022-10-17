Владельцы iPhone рассказали о ломающей телефоны проблеме

Пользователи iPhone столкнулись с проблемой при зарядке телефонов, во время которой их смартфоны превращались в «кирпичи» и начинали работать только после его жесткой перезагрузки. Своими историями они поделились на форуме Reddit.

Фото: Apple Apple

По словам пользователей, iPhone переставали работать во время зарядки. Многие из владельцев обнаруживали, что их телефон стал «кирпичом» не сразу, а лишь утром, так как заряжали их ночью.

Некоторые писали, что перепробовали все, но включить смартфон им так и не удалось. У другой части пользователей вернуть iPhone к жизни все же получалось с помощью жесткой перезагрузки, что они посоветовали сделать и остальным. При этом делать принудительную перезагрузку может потребоваться не один раз.

Проблема, если судить по сообщениям пользователей, не имеет привязки к модели телефона, ее замечали и на новых смартфонах 14 Pro и Pro Max, и на старых моделях, в том числе 13, 11 и других.

«Это работает вплоть до iPhone 4s. Не знаю, почему он случайным образом переходит в режим DFU во время зарядки, но эту проблему не могут решить уже десять лет», — написал один из владельцев смартфона.