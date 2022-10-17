Россияне пожаловались на сбой в работе Тelegram

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33 минуты назад

Произошел сбой в работе Telegram в России

ТАСС

Сбои в работе Telegram наблюдаются в России в понедельник. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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Фото: globallookpress.com © Thomas Trutschel/PHOTOTHEKgloballookpress.com © Thomas Trutschel/PHOTOTHEK

По состоянию на 20:00 мск, половина столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что мессенджер не работает, 26% жалуются на трудности с отправкой сообщений, 19% отметили проблемы с получением сообщений.

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Как убедился корреспондент ТАСС, в сервисе, в частности, замедлена загрузка медиа и отправка сообщений.

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