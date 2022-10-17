Россияне пожаловались на сбой в работе Тelegram

Сбои в работе Telegram наблюдаются в России в понедельник. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 20:00 мск, половина столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что мессенджер не работает, 26% жалуются на трудности с отправкой сообщений, 19% отметили проблемы с получением сообщений.
Как убедился корреспондент ТАСС, в сервисе, в частности, замедлена загрузка медиа и отправка сообщений.