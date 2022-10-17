Выловленную год назад рыбу-луну признали самой тяжелой в мире

Несмотря на то, что рыбу нашли еще в конце 2021 года, исследования и описания ее завершились лишь сейчас. Она была обнаружена мертвой у побережья Фаял на Азорских островах. На основе найденных на теле рыбы глубокой вмятине и кирпично-красной противообрастающей краски предполагается, что причиной ее смерти мог стать удар о дно лодки или катера. При этом не исключается, что она могла погибнуть еще до столкновения. В желудке у нее ничего, способного привести к смерти, не нашли.