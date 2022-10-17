Выловленную год назад рыбу-луну признали самой тяжелой в мире

Рыбу-луну весом 2744 килограмма, выловленную 9 декабря 2021 года у побережья острова Фаял, признали самой тяжелой рыбой среди костных. Об этом сообщает Live Science.
Несмотря на то, что рыбу нашли еще в конце 2021 года, исследования и описания ее завершились лишь сейчас. Она была обнаружена мертвой у побережья Фаял на Азорских островах. На основе найденных на теле рыбы глубокой вмятине и кирпично-красной противообрастающей краски предполагается, что причиной ее смерти мог стать удар о дно лодки или катера. При этом не исключается, что она могла погибнуть еще до столкновения. В желудке у нее ничего, способного привести к смерти, не нашли.
Высота выловленной рыбы-луны составила около 3,6 метров в высоту и примерно 3,5 метров в длину, а вес — 2744 килограмм.
В Live Science напомнили, что прошлый мировой рекорд среди костных также принадлежал рыбе-луне с весом 2300 килограмм. Ее выловили в Японии в 1996 году.