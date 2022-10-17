В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой мошеннической схеме в WhatsApp

Мошенники в интернете начали распространять вредоносную программу для кражи средств и личных данных пользователей под видом нового мода — дополнения, расширяющего возможности мессенджера WhatsApp. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского».

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По данным компании, данный мод распространяется через Snaptube и Vidmate. Он носит в них название YoWhatsApp и Whatsapp Plus.

«Реклама в легитимных приложениях — хитрый способ злоумышленников распространять вредоносные сервисы. Многие считают, что если платформа, которую они используют, безопасна, то и любая реклама на ней не несет никаких рисков. Однако это не так, поэтому мы рекомендуем быть начеку», — предостерег эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Антон Кивва.

В компании отметили, что распространяемая мошенниками вредоносная программа предлагает функции, которых нет в официальном WhatsApp. Однако помимо полезных свойств мод содержит троянец Triada, который может загружать другие зловреды. Они же в свою очередь способны оформлять платные подписки и красть доступ к учетным записям.