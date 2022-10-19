COVID-19 снизил ожидаемую продолжительность жизни

Ученые выяснили, что COVID-19 вызвал затяжное падение уровня ожидаемой продолжительности жизни. Это привело к глобальным изменениям смертности, беспрецедентным за последние 70 лет. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

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Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) является одним из основных демографических показателей на сегодняшний день. Она высчитывается из предположения, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

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Ученые из Великобритании и Германии проанализировали демографическую ситуацию после пандемии COVID-19. Для этого они использовали данные из 29 стран Европы, а также Чили и США. В большинстве стран Западной Европы ожидаемая продолжительность жизни восстановилась после резких потерь в 2020 году. Швеция, Швейцария, Бельгия и Франция полностью вернулись к уровню ожидаемой продолжительности жизни, существовавшему до пандемии в 2019 году. В Великобритании наблюдалось частичное восстановление показателей: Англия и Уэльс вернули доковидные показатели, а Шотландия и Северная Ирландии осталась на том же низком уровне, что и в 2020 году. А вот в Восточной Европе масштабы потери ожидаемой продолжительности жизни во время пандемии COVID-19 были на таком же низком уровне, как при распаде Советского Союза. Восстановить показатели ОПЖ здесь не удалось до сих пор.

Специалисты считают, что такая разница показателей между востоком и западом происходит из-за вакцинации. В странах с более высокой долей полностью вакцинированных людей продолжительность жизни снижалась медленнее. Пожилые люди, особенно старше 80 лет, на долю которых в 2020 году пришлась основная часть смертей, активно вакцинировались. Это позволило снизить уровень смертности в 2021 году. Однако были и исключения. В некоторых странах с высоким уровнем вакцинации показатели ОПЖ не восстановились. Ученые объясняют это однородностью вакцинированных групп (все молодые, но мало пенсионеров). Таким странам, как Швеция, Швейцария, Бельгия и Франция, удалось восстановить ожидаемую продолжительность жизни до уровня, существовавшего до пандемии, потому что им удалось защитить как пожилых, так и молодых граждан.

Ученые озвучили основной вывод исследования в своей работе: