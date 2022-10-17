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31 минуту назад

Версия WhatsApp для Windows станет лучше

Ferra.ru

Портал WABetaInfo узнал, что команда WhatsApp готовит для Windows-версии полезную функцию.

Версия WhatsApp для Windows станет лучше
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В бета-версии клиента появилась возможность ускорить голосовые сообщения. Она уже давно есть в приложении WhatsApp для Android и iOS, а теперь наконец вышла и на десктопе.

Как видно на снимке экрана, лучший способ проверить, доступна ли эта функция для вашей учётной записи WhatsApp, — воспроизвести голосовую заметку. Если появится кнопка скорости воспроизведения, значит функция доступна.

Возможность ускорить голосовые заметки должна быть официально доступна после установки последней бета-версии WhatsApp для Windows из магазина Microsoft.

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