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36 минут назад

США запретили Apple покупать флеш-память для iPhone у китайцев

Ferra.ru

Стало известно, что Apple отменила планы купить до 40% микросхем флеш-памяти iPhone у китайской компании YMTC после того, как правительство США ввело экспортный контроль над производителем микросхем.

США запретили Apple покупать флеш-память для iPhone у китайцев
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В настоящее время Apple покупает большую часть чипов памяти у двух японских компаний, Western Digital и Kioxia. Ещё в марте сообщалось, что компания впервые планирует добавить в список поставщиков китайского производителя.

Первое время Apple хотела использовать флеш-память YMTC в iPhone, предназначенных для китайского рынка. В будущем компания намеревалась закупить достаточное количество чипов, чтобы обеспечить им до 40% мирового производства iPhone. Сообщается, что сейчас эти планы заморожены.

Наука и техника,Apple,
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