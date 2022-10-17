США запретили Apple покупать флеш-память для iPhone у китайцев

Стало известно, что Apple отменила планы купить до 40% микросхем флеш-памяти iPhone у китайской компании YMTC после того, как правительство США ввело экспортный контроль над производителем микросхем.

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В настоящее время Apple покупает большую часть чипов памяти у двух японских компаний, Western Digital и Kioxia. Ещё в марте сообщалось, что компания впервые планирует добавить в список поставщиков китайского производителя.