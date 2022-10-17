OnePlus отказалась от названия «Pro» в линейке флагманских смартфонов

По словам двух надёжных информаторов, OnePlus планирует отказаться от приставки «Pro» в своей следующей флагманской линейке смартфонов. Это означает, что грядущий топовый телефон компании будет называться просто OnePlus 11.

Если информация окажется правдивой, можно предположить, что OnePlus также рассматривает возможность оптимизации названий в своей флагманской серии в целом. В ней будет не более двух моделей в первой половине года с потенциальным обновлением «Т» во второй половине.