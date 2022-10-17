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49 минут назад

В России начались продажи смартфона с камерой ночного видения

Ferra.ru

В Россию привезли защищённый смартфон Doogee S96 GT. Его особенностью является камера ночного видения, способная работать на расстоянии до 15 метров.

В России начались продажи смартфона с камерой ночного видения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Камера ночного видения здесь 20-мегапиксельная. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 6350 мАч с поддержкой зарядки мощностью 24 Вт.

Doogee S96 GT также оснащается 6,22-дюймовым дисплеем, обладает высшей степенью защиты IP68 и IP69K, а также имеет сертификат соответствия военным стандартам выживаемости MIL-STD-810H.

Doogee S96 GT можно купить с 17 октября на AliExpress и DoogeeMall. Первоначальная цена смартфона составляет $349, но в течение следующих пяти дней она будет снижена до $219. Если заказать смартфон сейчас, то можно получить его по цене для «ранних пташек» — $199.

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