В России начались продажи смартфона с камерой ночного видения

Doogee S96 GT можно купить с 17 октября на AliExpress и DoogeeMall. Первоначальная цена смартфона составляет $349, но в течение следующих пяти дней она будет снижена до $219. Если заказать смартфон сейчас, то можно получить его по цене для «ранних пташек» — $199.