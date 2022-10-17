Lenovo выпустит собственный смартфон

У Lenovo есть крайне популярная линейка ноутбуков — Lenovo ThinkPad. Модели, выходящие под данным названием, могут похвастаться высоким уровнем надёжности и отличным «железом».
Судя по всему, в компании решили, что негоже пропадать популярному имени. Поэтому совсем скоро нас ждёт анонс первого смартфона под брендом ThinkPhone.
Его производством также займётся Lenovo, а в качестве основы выступит другой смартфон компании — Motorola Bronco. Что интересно, здесь Lenovo поведёт себя прямо как Xiaomi — она просто возьмёт уже вышедший телефон и выпустит его под новым именем.
Но стоит отметить, что на сегодняшний день даже эта модель ещё не была анонсирована. По данным инсайдеров, основой для Motorola Bronco выступит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Телефон получит крупный FullHD+ дисплей с частотой обновления 165 Гц. Оперативной памяти в нём будет до 12 ГБ.