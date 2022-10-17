Lenovo выпустит собственный смартфон

У Lenovo есть крайне популярная линейка ноутбуков — Lenovo ThinkPad. Модели, выходящие под данным названием, могут похвастаться высоким уровнем надёжности и отличным «железом».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Судя по всему, в компании решили, что негоже пропадать популярному имени. Поэтому совсем скоро нас ждёт анонс первого смартфона под брендом ThinkPhone.

Его производством также займётся Lenovo, а в качестве основы выступит другой смартфон компании — Motorola Bronco. Что интересно, здесь Lenovo поведёт себя прямо как Xiaomi — она просто возьмёт уже вышедший телефон и выпустит его под новым именем.

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