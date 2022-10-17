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13 минут назад

Нераспакованный самый первый iPhone продали за $40 тысяч

Ferra.ru

СМИ сообщили, что на аукционе London Capital Group продали нераспакованный iPhone 2G, который вышел в 2007 году, за $40 тысяч. Это рекордная сумма.

На аукционе продали нераспакованный самый первый iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Стартовая цена лота составляла $2500. Отмечается, что организаторы даже не рассчитывали выручить за смартфон больше $30 тысяч. Однако люди оказались готовить заплатить сумму крупнее.

Организаторы рассказали, что проданный экземпляр первого выпуска был в заводской упаковке, а его состояние было «исключительным». Айфон был абсолютно новый, ни разу не активировался.

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