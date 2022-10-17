На аукционе продали нераспакованный самый первый iPhone

СМИ сообщили, что на аукционе London Capital Group продали нераспакованный iPhone 2G, который вышел в 2007 году, за $40 тысяч. Это рекордная сумма.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Стартовая цена лота составляла $2500. Отмечается, что организаторы даже не рассчитывали выручить за смартфон больше $30 тысяч. Однако люди оказались готовить заплатить сумму крупнее.