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24 минуты назад

Антропологи установили, что древние люди на протяжении 2 млн лет были высшими хищниками

Газета.Ru

Антропологи из Тель-Авивского университета установили, что диета древних людей содержала в основной мясо. Работа ученых была опубликована в журнале American Journal of Physical Anthropology.

Антропологи сделали шокирующее заявление о древних людях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

К такому выводу исследователи пришли проанализировав 25 более ранних исследований. В ходе анализа ученые сделали предположение, что около 12 тыс. лет назад человек был хищником высшей категории, и на протяжении 2 млн лет предки людей питались в основном мясом, после чего стали переходить к более разнообразной диете.

Антропологи смогли это доказать с помощью найденных инструментов, следов микроэлементов и изотопов азота в палеолитических останках. Кроме того на то, что человек был хищником указывали и другие особенности. Например, у людей больше запасов жира, который можно быстро переработать в энергию. У других всеядных жировых клеток немного, и они больше человеческих.

Пищеварительная система также подозрительно похожа на систему животных, которые являются хищниками. Желудок человека вырабатывает кислоту, которая может расщепить белки и уничтожить вредных бактерий, которые есть в мясе. Это также считается характерной чертой хищников.

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