Антропологи сделали шокирующее заявление о древних людях

Антропологи из Тель-Авивского университета установили, что диета древних людей содержала в основной мясо. Работа ученых была опубликована в журнале American Journal of Physical Anthropology.

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К такому выводу исследователи пришли проанализировав 25 более ранних исследований. В ходе анализа ученые сделали предположение, что около 12 тыс. лет назад человек был хищником высшей категории, и на протяжении 2 млн лет предки людей питались в основном мясом, после чего стали переходить к более разнообразной диете.

Антропологи смогли это доказать с помощью найденных инструментов, следов микроэлементов и изотопов азота в палеолитических останках. Кроме того на то, что человек был хищником указывали и другие особенности. Например, у людей больше запасов жира, который можно быстро переработать в энергию. У других всеядных жировых клеток немного, и они больше человеческих.