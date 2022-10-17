Как орехи и семена влияют на риск преждевременной смерти

Ученых из Университета Восточной Финляндии выяснили, что употребление достаточного количества орехов и семян понижает риск преждевременной смерти в 2 раза.
По словам экспертов, в этих продуктах содержится много жирных кислот омега-6, которые не просто поддерживают, но и улучшают здоровье сердца.
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 также положительно влияют на уровень холестерина в крови. Благодаря этим кислотам вырабатываются противовоспалительные соединения.
Исследовательские работы проводились на 2 480 мужчин 42-60 лет. В течение 22 лет ученые изучали уровень жирных кислот в крови участников. За это время из жизни ушло 1 143 мужчины, а причиной стали различные заболевания.
В результате было установлено, что высокий уровень линолевой кислоты, распространенной омега-6, привел к снижению риска преждевременной смерти на 43%, если сравнивать с мужчинами, у которых был самый низкий уровень.