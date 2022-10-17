Как орехи и семена влияют на риск преждевременной смерти

Ученых из Университета Восточной Финляндии выяснили, что употребление достаточного количества орехов и семян понижает риск преждевременной смерти в 2 раза.

Фото: FBM.ru FBM.ru

По словам экспертов, в этих продуктах содержится много жирных кислот омега-6, которые не просто поддерживают, но и улучшают здоровье сердца.

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-6 также положительно влияют на уровень холестерина в крови. Благодаря этим кислотам вырабатываются противовоспалительные соединения.

Исследовательские работы проводились на 2 480 мужчин 42-60 лет. В течение 22 лет ученые изучали уровень жирных кислот в крови участников. За это время из жизни ушло 1 143 мужчины, а причиной стали различные заболевания.