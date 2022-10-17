Telegram оштрафовали за нарушение законодательства Германии

Федеральное ведомство юстиции Германии (BfJ) наложило на мессенджер Telegram два штрафа на общую сумму €5,1 млн. Об этом сообщается в опубликованном на сайте BfJ заявлении.
Уточняется, что мера связана с нарушениями требований закона Германии об улучшении правоприменения в социальных сетях (NetzDG) в 2021 и 2022 годах.
«Telegram FZ-LLC как провайдеру социальной сети Telegram вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения, а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны», — сказано в заявлении ведомства.
В августе правоохранительные органы Германии арестовали в Гамбурге 31-летнего гражданина ФРГ — автора пророссийского Telegram-канала.