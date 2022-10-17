В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
5 минут назад

В России разработали прозрачный и сверхпрочный материал для космонавтики

ТАССиещё 2

Ученые химического факультета нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ), Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН разработали прозрачный и сверхпрочный материал для российской космонавтики, аналогов которому нет в отечественной промышленности, сообщает в понедельник пресс-служба ННГУ.

В России разработали прозрачный и сверхпрочный материал для космонавтики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На сегодняшний день полученный материал не имеет аналогов в российской промышленности. Прозрачность в инфракрасном диапазоне и высокая прочность композита оксидов магния и иттрия (MgO-Y2O3) открывает новые возможности для производства авиационных и космических аппаратов, работающих при интенсивных тепловых и механических нагрузках", - говорится в сообщении.

Автор исследования, заведующий лабораторией оптических керамических материалов химического факультета ННГУ Дмитрий Пермин рассказал, что для получения прозрачной в ИК-спектре композитной керамики ученые впервые использовали метод микроволнового спекания. Технология обеспечивает ультрабыстрый нагрев со скоростью более 100 градусов в минуту, а отсутствие нагревательных элементов позволяет получать чистые материалы и изменять атмосферу спекания.

Преимущества СВЧ-нагрева позволят масштабировать технологию производства при получении крупногабаритных изделий.

"Сложность получения ИК-прозрачных композитов связана с особенностями их микроструктуры. Зерна, из которых состоит композит, должны быть в 10-20 раз меньше длины волны ИК-излучения. Нужные соотношения ученые получили на высокотехнологичных СВЧ-генераторах Института прикладной физики РАН", - цитирует Дмитрия Пермина пресс-служба.

Над разработкой трудились ученые химического факультета ННГУ, Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Исследования проводились при поддержке Российского научного фонда.

Наука и техника,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители