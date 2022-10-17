В России разработали прозрачный и сверхпрочный материал для космонавтики

Ученые химического факультета нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ), Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН разработали прозрачный и сверхпрочный материал для российской космонавтики, аналогов которому нет в отечественной промышленности, сообщает в понедельник пресс-служба ННГУ.
"На сегодняшний день полученный материал не имеет аналогов в российской промышленности. Прозрачность в инфракрасном диапазоне и высокая прочность композита оксидов магния и иттрия (MgO-Y2O3) открывает новые возможности для производства авиационных и космических аппаратов, работающих при интенсивных тепловых и механических нагрузках", - говорится в сообщении.
Автор исследования, заведующий лабораторией оптических керамических материалов химического факультета ННГУ Дмитрий Пермин рассказал, что для получения прозрачной в ИК-спектре композитной керамики ученые впервые использовали метод микроволнового спекания. Технология обеспечивает ультрабыстрый нагрев со скоростью более 100 градусов в минуту, а отсутствие нагревательных элементов позволяет получать чистые материалы и изменять атмосферу спекания.
Преимущества СВЧ-нагрева позволят масштабировать технологию производства при получении крупногабаритных изделий.
"Сложность получения ИК-прозрачных композитов связана с особенностями их микроструктуры. Зерна, из которых состоит композит, должны быть в 10-20 раз меньше длины волны ИК-излучения. Нужные соотношения ученые получили на высокотехнологичных СВЧ-генераторах Института прикладной физики РАН", - цитирует Дмитрия Пермина пресс-служба.
Над разработкой трудились ученые химического факультета ННГУ, Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Исследования проводились при поддержке Российского научного фонда.