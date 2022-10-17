В России разработали прозрачный и сверхпрочный материал для космонавтики

"На сегодняшний день полученный материал не имеет аналогов в российской промышленности. Прозрачность в инфракрасном диапазоне и высокая прочность композита оксидов магния и иттрия (MgO-Y2O3) открывает новые возможности для производства авиационных и космических аппаратов, работающих при интенсивных тепловых и механических нагрузках", - говорится в сообщении.