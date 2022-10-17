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1 час назад

Школьники начали писать сочинения с помощью искусственного интеллекта

Ferra.ru

Американские журналисты рассказали о школьниках, которые использую языковые нейросетевые модели, в том числе самую продвинутую GPT-3, для написания сочинений.

Школьники начали писать сочинения с помощью искусственного интеллекта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проблема в том, что сгенерированные тексты спокойно проходят проверку антиплагиатом, поэтому официально поймать ученика на обмане сложно.

Как рассказал один студент колледжа, применять ИИ можно так: например, на уроке биологии нужно написать пять хороших и плохих вещей о биотехнологиях; тогда следует просто задать эту тему нейросетевой модели и она сгенерирует ответ, «который принесёт пятёрку».

Другой студент пояснил, что использует ИИ, чтобы не тратить время на те занятия, которые он считает бессмысленными. Вместо этого он активно занимается другими предметами.

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