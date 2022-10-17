3D-печать поможет исследовать растительные клетки

Технология 3D-печати помогла ученым создать оптимальные условия для исследования процессов, происходящих в клетках растений. Предложенный подход будет полезен в агробиотехнологии для выведения новых сельскохозяйственных культур и регенерации растительных тканей. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Клетки в составе многоклеточных организмов постоянно взаимодействуют между собой и окружающей средой. Такие коммуникации определяют развитие клеток, их дифференцировку и способность к делению. В свою очередь, все это влияет на жизнедеятельность и свойства целого растения. Поэтому, подбирая для клеток наиболее подходящее окружение, ученые смогут получать сельскохозяйственные культуры с ценными свойствами. Кроме того, понимая, как клетки взаимодействуют между собой и в каких условиях лучше делятся, можно управлять регенерацией, то есть восстановлением, растительных тканей.

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Исследователи из Университета штата Северная Каролина применили технологию 3D-печати для изучения растительных клеток. Авторы использовали в качестве чернил для 3D-принтера клетки модельного ботанического объекта Arabidopsis thaliana, а также сои — распространенного культурного растения. При этом клетки уже в момент печати находились в растворе с необходимыми питательными веществами, гормонами роста, а также природным загустителем агарозой, которая выполняла роль каркаса. Единственным отличием использованных в эксперименте клеток от обычных было то, что они не имели плотной клеточной стенки, которая усложнила бы процесс печати.