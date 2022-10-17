Специалисты NASA зафиксировали мощнейший гамма-всплеск во Вселенной

Специалисты NASA сообщили о рекордной по мощности вспышке гамма-излучения под названием Swift J1913.1+1946 во Вселенной, которая произошла 9 октября 2022 года, об этом сообщается на официальном сайте NASA. Гамма-всплеск был зафиксирован телескопом Gemini South в Чили.

Фото: NASA NASA

Swift J1913.1+1946 представляет собой всплеск рентгеновских лучей. Изначально из-за мощности и яркости вспышки ученые решили, что источник вспышки находился рядом с Землей, однако более детальный анализ события показал, что мощнейший поток космической радиации пришел к солнечной системе из созвездия Стрелы, а его источник находится на расстоянии в 1,9 млрд световых лет от Солнечной системы.