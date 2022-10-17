Телескоп «Джеймс Уэбб» снял «отпечаток пальца» в космосе

В сети опубликовали последний снимок с телескопа NASA «Джеймс Уэбб». На нём запечатлены 17 пылевых колец вокруг пары звёзд, которые похожи на отпечаток пальца.
Эта звёздная система известна под названием V1687 Лебедя. Кольца образуются, когда звёзды подходят достаточно близко друг к другу, и их звёздные ветры сливаются, образуя концентрические пылевые круги. Это происходит каждые восемь лет.
«Изображение также показывает, насколько чувствителен этот телескоп. Раньше мы могли видеть только два пылевых кольца с помощью наземных телескопов. Сейчас мы видим как минимум 17 из них», — пояснили астрономы.