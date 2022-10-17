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6 минут назад

Телескоп «Джеймс Уэбб» снял «отпечаток пальца» в космосе

Ferra.ru

В сети опубликовали последний снимок с телескопа NASA «Джеймс Уэбб». На нём запечатлены 17 пылевых колец вокруг пары звёзд, которые похожи на отпечаток пальца.

Телескоп «Джеймс Уэбб» снял «отпечаток пальца» в космосе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эта звёздная система известна под названием V1687 Лебедя. Кольца образуются, когда звёзды подходят достаточно близко друг к другу, и их звёздные ветры сливаются, образуя концентрические пылевые круги. Это происходит каждые восемь лет.

«Изображение также показывает, насколько чувствителен этот телескоп. Раньше мы могли видеть только два пылевых кольца с помощью наземных телескопов. Сейчас мы видим как минимум 17 из них», — пояснили астрономы.

Наука и техника,NASA,
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