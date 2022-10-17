Создатели вакцины Pfizer пообещали создать метод индивидуального лечения рака

Соучредители биотехнологической компании BioNTech, которая в партнерстве с Pfizer разработала вакцину против COVID-19, анонсировали создание индивидуальной вакцины против рака к 2030 году. Об этом они рассказали в интервью программе «Би-Би-Си» «Воскресенье с Лаурой Куэнсберг».
Ученые переработают технологию мРНК, лежащую в основе их вакцины против коронавируса. Вакцина будет изготавливаться на основе T-клеток пациента, которые будут заставлять иммунную систему атаковать раковые клетки.
«Цель состоит в том, чтобы мы могли использовать индивидуальный подход к вакцине, чтобы гарантировать, что сразу после операции пациенты получают персонализированную вакцину, и мы индуцируем иммунный ответ, чтобы Т-клетки в организме пациента могли нацелить организм на оставшиеся опухолевые клетки и, в идеале, уничтожить их», — пояснили в компании.
В настоящее время у фирмы есть несколько противораковых вакцин, которые проходят клинические испытания.