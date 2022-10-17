Создатели вакцины Pfizer пообещали создать метод индивидуального лечения рака

«Цель состоит в том, чтобы мы могли использовать индивидуальный подход к вакцине, чтобы гарантировать, что сразу после операции пациенты получают персонализированную вакцину, и мы индуцируем иммунный ответ, чтобы Т-клетки в организме пациента могли нацелить организм на оставшиеся опухолевые клетки и, в идеале, уничтожить их», — пояснили в компании.