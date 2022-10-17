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43 минуты назад

Разработка российских ученых позволила увеличить пробег электрокаров на одной зарядке

Газета.Ru

Исследователи из Сколтеха разработали инновационный материал для катодов литий-ионных батарей электротранспорта, который позволит увеличить пробег электрокаров на одной зарядке. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель Сколтеха.

Российские ученые увеличили пробег электрокаров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Несовершенство катодных материалов ограничивает развитие электротранспорта на литий-ионных аккумуляторах. Катоды батарей электромобилей обычно изготавливают из слоистых оксидов переходных металлов, в том числе обогащенных никелем. Мы усовершенствовали два материала этого класса, добившись повышения на 10–25% удельной энергоемкости. То есть катод будет меньше, вся батарея — компактнее. Значит, заняв тот же объем, аккумулятор сможет запасти больше энергии, и пробег на одной зарядке увеличится», — заявил руководитель исследования, профессор Центра энергетических технологий Сколтеха Артем Абакумов.

Ученым удалось изменить микроструктуру материалов, получив монокристаллы сфероподобной формы. Так как сферическая форма кристаллов уменьшает площадь соприкосновения катода с электролитом, это замедляет процессы старения и деградации. Таким образом, срок службы катода и самой батареи электрокара увеличивается.

В будущем исследователи планируют экспериментировать с размером частиц в надежде добиться еще лучших результатов в сфере повышения энергоемкости батарей.

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