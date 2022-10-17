Российские ученые увеличили пробег электрокаров

«Несовершенство катодных материалов ограничивает развитие электротранспорта на литий-ионных аккумуляторах. Катоды батарей электромобилей обычно изготавливают из слоистых оксидов переходных металлов, в том числе обогащенных никелем. Мы усовершенствовали два материала этого класса, добившись повышения на 10–25% удельной энергоемкости. То есть катод будет меньше, вся батарея — компактнее. Значит, заняв тот же объем, аккумулятор сможет запасти больше энергии, и пробег на одной зарядке увеличится», — заявил руководитель исследования, профессор Центра энергетических технологий Сколтеха Артем Абакумов.