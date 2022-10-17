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13 минут назад

Samsung Galaxy S23 протестировали в Geekbench почти за полгода до выхода

Ferra.ruиещё 2

Несмотря на то, что анонс новейшего флагмана Samsung Galaxy S23 состоится традиционно в начале следующего года, устройство уже успели протестировать в популярном бенчмарке Geekbench.

Samsung Galaxy S23 протестировали почти за полгода до выхода
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом речь идёт о версии смартфона не на фирменном процессоре самой Samsung — через тест прошла модификация девайса на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2.

Новинке удалось набрать в Geekbench 1524 балла в одноядерном тесте и почти 4600 баллов в многоядерном. Это говорит нам как минимум о том, что новый процессор мощнее предшественника на 14% и 9% соответственно.

Скриншот

Напомним, что анонс самого Snapdragon 8 Gen 2 ожидается уже в декабре 2022 года. Вероятнее всего, первым смартфоном на его основе станет Xiaomi 13. А вот Galaxy S23 выйдет чуточку позже — в январе-феврале 2023-го.

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