Samsung Galaxy S23 протестировали почти за полгода до выхода

Несмотря на то, что анонс новейшего флагмана Samsung Galaxy S23 состоится традиционно в начале следующего года, устройство уже успели протестировать в популярном бенчмарке Geekbench.

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При этом речь идёт о версии смартфона не на фирменном процессоре самой Samsung — через тест прошла модификация девайса на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2.

Новинке удалось набрать в Geekbench 1524 балла в одноядерном тесте и почти 4600 баллов в многоядерном. Это говорит нам как минимум о том, что новый процессор мощнее предшественника на 14% и 9% соответственно.

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