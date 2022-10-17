Samsung Galaxy S23 протестировали почти за полгода до выхода

Несмотря на то, что анонс новейшего флагмана Samsung Galaxy S23 состоится традиционно в начале следующего года, устройство уже успели протестировать в популярном бенчмарке Geekbench.
При этом речь идёт о версии смартфона не на фирменном процессоре самой Samsung — через тест прошла модификация девайса на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2.
Новинке удалось набрать в Geekbench 1524 балла в одноядерном тесте и почти 4600 баллов в многоядерном. Это говорит нам как минимум о том, что новый процессор мощнее предшественника на 14% и 9% соответственно.
Напомним, что анонс самого Snapdragon 8 Gen 2 ожидается уже в декабре 2022 года. Вероятнее всего, первым смартфоном на его основе станет Xiaomi 13. А вот Galaxy S23 выйдет чуточку позже — в январе-феврале 2023-го.