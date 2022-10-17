Учёные создали симулятор дегустатора вин

У современной виртуальной реальности есть две проблема — отсутствие реалистичных тактильных взаимодействий и запаха. Последнее решили исправить специалисты из Стокгольмского университета и Университета Мальмё в Швеции.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Они создали новую технологию, способную добавить возможность чувствовать запахи в виртуальной реальности.

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Для того, чтобы продемонстрировать свою разработку, они представили специальную VR-игру. В ней игроку предлагается испытать себя в качестве дегустатора вин.

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Само же устройство представляет из себя компактный девайс с четырьмя небольшими ёмкостями для ароматических жидкостей. Каждая из них снабжена клапанами, открывающимися под разным углом — это необходимо для смешивания ароматов в разных пропорциях.