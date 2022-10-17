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26 минут назад

Учёные внедрили запахи в виртуальную реальность и создали специальный симулятор дегустатора вин

Ferra.ruиещё 1

У современной виртуальной реальности есть две проблема — отсутствие реалистичных тактильных взаимодействий и запаха. Последнее решили исправить специалисты из Стокгольмского университета и Университета Мальмё в Швеции.

Учёные создали симулятор дегустатора вин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Они создали новую технологию, способную добавить возможность чувствовать запахи в виртуальной реальности.

Ferra.ru

Для того, чтобы продемонстрировать свою разработку, они представили специальную VR-игру. В ней игроку предлагается испытать себя в качестве дегустатора вин.

Ferra.ru

Само же устройство представляет из себя компактный девайс с четырьмя небольшими ёмкостями для ароматических жидкостей. Каждая из них снабжена клапанами, открывающимися под разным углом — это необходимо для смешивания ароматов в разных пропорциях.

По словам учёных, конструкция их гаджета также предусматривает компактный вентилятор для подачи готового аромата в трубку в верхней части устройства. Именно её пользователь и должен поднести к носу.

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