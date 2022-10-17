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1 час назад

Xiaomi выпустила гигантский 70-дюймовый «умный» телевизор по цене недорогого смартфона

Ferra.ru

Если ещё несколько лет назад большие «умные» телевизоры были чем-то очень дорогим и редким, то с появлением на этом рынке Xiaomi, многое изменилось.

Xiaomi выпустила «умный» телевизор по цене недорогого смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сначала китайский бренд начал захватывать сегмент 50- и 55-дюймовых телевизоров, предлагая свои варианты по неадекватной низкой и приятной цене. Теперь речь дошла и до более крупных моделей.

Компания начала продажи нового смарт-телевизора под брендом Redmi — Redmi A70. Отличительной особенностью новинки стали размер экрана и цена — 70 дюймов и 305 долларов соответственно.

Ferra.ru

За эти деньги девайс может предложить разрешение экрана 4К, частоту обновления 60 Гц, 78% охват цветовой палитры DCI-P3, а также максимальную яркость на уровне 300 кд/кв.м.

Ferra.ru

В основе Redmi A70 лежит четырёхядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Работает девайс под управлением показанной в прошлом году MIUI TV.

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