Xiaomi выпустила «умный» телевизор по цене недорогого смартфона

Если ещё несколько лет назад большие «умные» телевизоры были чем-то очень дорогим и редким, то с появлением на этом рынке Xiaomi, многое изменилось.
Сначала китайский бренд начал захватывать сегмент 50- и 55-дюймовых телевизоров, предлагая свои варианты по неадекватной низкой и приятной цене. Теперь речь дошла и до более крупных моделей.
Компания начала продажи нового смарт-телевизора под брендом Redmi — Redmi A70. Отличительной особенностью новинки стали размер экрана и цена — 70 дюймов и 305 долларов соответственно.
За эти деньги девайс может предложить разрешение экрана 4К, частоту обновления 60 Гц, 78% охват цветовой палитры DCI-P3, а также максимальную яркость на уровне 300 кд/кв.м.
В основе Redmi A70 лежит четырёхядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Работает девайс под управлением показанной в прошлом году MIUI TV.