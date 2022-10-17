Производители электроники массово сталкиваются с браком

В России зафиксировано увеличение доли бракованных микросхем и компонентов с февраля. Она выросла с 2% до 40%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленного источника.

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Речь идет о поставках российским предприятиям из КНР.

Собеседник издания отметил, что ситуация связана с прекращением официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами. Так, каналы ввоза электроники и компонентов налаживаются самостоятельно – через неофициальных поставщиков.

Специалист прогнозирует повышение конечной стоимости российской электроники в два раза и увеличение сроков производства из-за ситуации с ростом доли брака.

Данные были подтверждены топ-менеджером крупного российского производителя электроники. По его словам, нехватка компонентов усилилась в связи с ограничениями. Производителям приходится приобретать товары у неавторизованных поставщиков. Однако они не дают никаких гарантий, подчеркнул собеседник.

В Центре современной электроники отметили, что заказчики стали осуществлять закупку компонентов в Китае и других странах, не имея опыта технологий проверки поставщиков и продукции.